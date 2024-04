45 de grame, 3.000 de lei

La data de 2 aprilie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov, au desfasurat, in doua cauze penale, o actiune de prindere in flagrant delict, si au efectuat 7 perchezitii domiciliare, in municipiul Brasov, fiind vizate 3 persoane, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc."Din actele de urmarire penala efectuate a rezultat ca acestia ar fi detinut si comercializat droguri de mare risc, cocaina si ... citește toată știrea