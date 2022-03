46 de utilaje de deszapezire au actionat noaptea trecuta pe strazile din municipiul Brasov

Operatorul care asigura serviciul de deszapezire, Comprest, a actionat cu 46 de utilaje pe strazile Brasovului si din Poiana Brasov, astfel incat circulatia se desfasoara in conditii bune in aceasta dimineata.Primele utilaje au iesit dupa ora 21.00, cand a inceput ninsoarea. Activitatea de deszapezire a vizat, in prima etapa, strazile principale, dupa care s-a intrat pe cele secundare si cele din interiorul cartierelor.In acest moment toate strazile principale, majoritatea celor secundare ... citeste toata stirea