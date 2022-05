462 de ani de la inceperea tiparirii Tetraevanghelului. Cum s-a ferit Diaconul Coresi de pedeapsa autoritatilor care interziceau limba romana

La 3 mai 1560, Diaconul Coresi si Tudor diacul incepeau tiparirea Tetraevanghelului, prima carte serioasa scrisa in limba romana, cu caractere chirilice. In urma cu exact 462 de ani, la 3 mai 1560, Diaconul Coresi si Tudor, diacul incepeau tiparirea Tetraevanghelului, o carte intr-o limba romana curata, pe care o intelegem cu usurinta si astazi. Cartea era tiparita in cladirea care adaposteste astazi Muzeul "Prima Scoala Romaneasca", al Bisericii Sfantul Nicolae, din Scheii Brasovului. "In ... citeste toata stirea