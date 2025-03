47 de utilaje de deszapezire pe strazile din Brasov, azi-noapte

Primele utilaje de deszapezire au iesit de luni, de la ora 14.00, in Poiana Brasov, iar de la ora 18.00 au inceput sa actioneze si in interiorul orasului, pe strazile principale, cele pe care circula mijloacele de transport in comun si cele in panta.Distribuie daca iti place!Operatorul care asigura serviciul de deszapezire, Comprest, a actionat cu 47 de utilaje pe strazile Brasovului si Poienii Brasov, astfel incat circulatia sa se poata desfasura marti dimineata in conditii optime.Primele ... citește toată știrea