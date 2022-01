48 de pacienti vs. dr. Mocanu: achitare

Tribunalul Brasov a dat miercuri, 19 ianuarie, solutie de achitare in dosarul in care medicul Ovidiu Mario Mocanu (specialist ortopedie si traumatologie) si Spitalul Militar "Regina Maria" au fost trimisi in judecata pentru 10 de infractiuni de luare de mita si de abuz in serviciu, anunta MyTex.ro. Sentinta nu este, insa definitiva, existand drept de apel termen de 10 zile de la comunicare.Tribunalul a lasat nesolutionata actiunea civila extercitata de 12 parti civile (alte persoane nu s-au ... citeste toata stirea