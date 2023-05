Ministerul Familiei anunta acordarea unui sprijin lunar de 480 de lei pentru bunicii, rudele sau alte persoane care se ocupa de cresterea copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, a anuntat ministrul de resort, Gabriela Firea. Ajutorul se adreseaza persoanelor care-si asuma intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor, printr-o hotarare judecatoreasca.Potrivit statisticilor, 69.000 de copii au acum parintii plecati la munca in strainatate si se afla in grija rudele pana ... citeste toata stirea