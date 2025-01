49 de turisti "motorizati" prin padurile din Zarnesti, Predeal si Vulcan

Jandarmii montani s-au aflat pe toata perioada minivacantei de Revelion in toate statiunile turistice din judetul Brasov. In ciuda recomandarilor facute regulat, constatarile facute in teren arata ca cei mai multi turisti nu tin cont de ele si aleg sa incalce prevederile legale, patrunzand cu motociclete, autoturisme, ATV-uri, UTV-uri in mai multe zone montane.Astfel, pe 1 si 2 ianuarie, jandarmii din ... citește toată știrea