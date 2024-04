4K sau FullHd? Android TV sau nu? Cum sa alegi un smart-tv fara sa te pierzi in marea de oferte

Atunci cand alegi televizorul potrivit pentru nevoile tale, trebuie sa cantaresti nu numai calitatea imaginii, ci si functionalitatea "inteligenta". Sub aceasta umbrela se afla toate caracteristicile care apartin asa-numitului Smart TV, o terminologie care a devenit obisnuita in ultimii ani datorita raspandirii modelelor din ce in ce mai conectate si mai versatile.Sa te orientezi in marea de oferte de pe piata poate sa nu fie un lucru usor, mai ales pentru cei care isi doresc un produs ... citește toată știrea