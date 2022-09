5.000 de clienti solicita zilnic contractarea serviciilor de furnizare a energiei de la Hidroelectrica

Presedintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea (foto), a declarat ca societatea de stat se confrunta, in ultima perioada, cu un aflux de aproximativ 5.000 de clienti noi. La ora actuala compania are 300.000 de clienti, de trei ori mai multi fata de anul trecut, noteaza Agerpres."Pretul pe care il ofera Hidroelectrica este unul competitiv, care deriva din faptul ca suntem si producatori de energie electrica. Incercam in aceste momente de criza sa oferim consumatorilor finali un pret ... citeste toata stirea