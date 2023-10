Examenul de rezidentiat 2023 va avea loc in 19 noiembrie si au fost scoase la concurs 5.400 de posture si locuri. Cei care sustin examenul trebuie sa obtina minim 65% din nota maxima posibila pentru a promova, fata de 60%, cum era in anii trecuti, conform unui Ordin al ministrilor Sanatatii si Educatiei, pus in dezbatere publica. Decizia de a creste punctajul minim de promovare de la 60% la 65% a fost luata dupa discutii cu rectorii universitatilor de Medicina si Farmacie din tara. "In urma ... citeste toata stirea