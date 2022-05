In conformitate cu Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023, 10 mai este ultima zi in care parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana la finele acestui an pot depune cererile de inscriere la unitatea scolara dorita.Pana la acest moment au fost inregistrate si validate 5.173 de cereri la cele ... citeste toata stirea