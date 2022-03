5.437 de locuri in "clasa 0", in judetul Brasov

5.437 de locuri pentru inscrierea in clasa pregatitoare a copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la finele anului 2022 sunt disponibile in unitatile scolare din judet. Cu aproape 100 de locuri mai mult decat in anul precedent. Deja, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Brasov a publicat, pe site-ul de web propriu, isjbrasov.ro, la sectiunea dedicata, locurile disponibile si arondarea strazilor la unitatile scolare (circumscriptiile scolare).Inscrierea nu este conditionata de frecventarea ... citeste toata stirea