5 noi dosare penale au deschis politistii din judetul Brasov duminica, 16 ianuarie.Prima alcoolemie penala a zilei a fost si cea mai matinala, si cea mai "ametitoare": sofer, 57 de ani, prins in jurul orei 6.55, pe strada 13 Decembrie din municipiul Brasov, cu1,14 mg/l alcool pur in sange.Un alt caz atipic a fost raportat tot de politistii de la Rutiera Brasov: barbat, in varsta de ... citeste toata stirea