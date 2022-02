5 interventii ale salvatorilor montani, astazi, pe partiile din Poiana Brasov

Din cauza traficului intens, in a doua parte a zilei, stratul de zapada de la suprafata partiei incepe sa se stranga in galme.Astazi, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 5 cazuri. Salvatorii montani ajunsi la caz au acordat persoanelor accidentate primul ajutor si apoi le-au transportat la baza muntelui, unde doua dintre ele au fost predate echipajelor SMURD.De la inceputul sezonului, salvatorii montani din Poiana Brasov au intervenit in 238 de cazuri, ... citeste toata stirea