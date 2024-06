5 iunie, Ziua Mondiala a Mediului sarbatorita la sediul APM Brasov prin activitati educative

APM Brasov marcheaza Ziua Mondiala a Mediului prin activitati educative.Ziua Mondiala a Mediului Inconjurator este marcata in fiecare an in ziua de 5 iunie si face un apel de constientizare a importantei respectarii mediului inconjurator, dar si de a lua masurile necesare pentru a-l proteja.Este un eveniment insemnat, celebrat inca din anul 1974, la initiativa Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Evenimentul este gazduit in fiecare an intr-o tara diferita, cu activitatii axate pe o tema ... citește toată știrea