5 lei, profu'. Pentru o cauza nobila

Traditionalul Targ de Craciun al studentilor de la Facultatea de Sociologie si Comunicare din Brasov a avut loc luni, 16 decembrie, in Aula "Sergiu T. Chiriacescu", acolo unde au fost desfasurate standurile grupelor de studiu cu produse create de ei, in mare parte, inclusiv prajituri, globuri sau braduti. Insa, cel mai bine s-au vandul stickerele de WhatApp cu profesorii lor - in fapt, fotografii printate cu profesorii facultatii din timpul cursurilor, pe care studentii au atasat mesaje ... citește toată știrea