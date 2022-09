5 libere in ianuarie

Cateva zeci de parlamentari de la PSD au initiat un proiect de lege care prevede ca zilele de 6 ianuarie - Boboteaza si 7 ianuarie - Sfantul Ion sa fie libere legale, potrivit site-ului Senatului. "Sarbatoarea Botezului Domnului (Epifania) sau Boboteaza, asa cum mai este numita in termeni populari, este unica si prin aceea ca, in aceasta zi, cea mai mare parte a credinciosilor ortodocsi sunt prezenti la biserica pentru a primi Agheasma Mare; in traditia ortodoxa. Sfintirea cea Mare a apei sau ... citeste toata stirea