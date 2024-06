5 luni, aproape 385.000 de lei pentru intretinerea traseelor de mountain bike din Poiana Brasov

Pentru ca iubitorii de mountain bike sa utilizeze in conditii de siguranta traseele din Postavarul (10 kilometri), Primaria Brasov a semnat un contract pentru intretinerea acestora, ce include si inlocuirea elementelor deteriorate sau refacerea terasamentului. Contractul a fost semnat prin negociere directa cu firma care le-a amenajat, TrailBros pe o perioada de 5 luni, respectiv pana la final de sezon in schimbul sumei de 384.965 cu TVA.Primaria are in derulare o licitatie pentru semnarea ... citește toată știrea