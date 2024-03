5 minute de muzica clasica, in spatii neconventionale, pe tot parcursul lunii martie

Hipermarketuri, mall-uri, librarii, muzee, sedii de firme sunt spatiile neconventionale unde muzica tuturor timpurilor se va auzi in fiecare zi a lunii martie, in cadrul proiectului "Asculta 5 minute de muzica clasica", initiat de Radio Romania Muzical si desfasurat fara intrerupere incepand cu anul 2010.Celebre lucrari muzicale devin parte a ambientului sonor propus de partenerii proiectului, toate in interpretarea unor prestigiosi interpreti romani si straini, multe dintre ele inregistrari ... citește toată știrea