5 octombrie, zi libera pentru profesori si elevi

Ziua Internationala a Educatiei, sarbatorita in fiecare an pe data de 5 octombrie, va fi libera pentru profesori si elevi. Conform ordinului privind structura anului scolar actual si contractului colectiv de munca, in data de 5 octombrie nu se organizeaza cursuri. In acest an, va fi intr-o zi de miercuri.Desemnata de UNESCO, aceasta zi marcheaza semnarea, in 1966, a "Recomandarii UNESCO/OIM (Organizatia Internationala a Muncii) privind statutul profesorilor". Aceasta recomandare, alaturi de ... citeste toata stirea