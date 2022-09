Un copil in varsta de 3 ani a fost transportat la spital, in urma accidentului care a avut loc joi, 22 septembrie, in jurul orei 15.00, pe DN 1, la iesirea din Fagaras spre Brasov. "Acesta era constient si a suferit escoriatii la cap", ne-a declarat maior Ciprian Sfreja, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de ... citeste toata stirea