5 soferi in 2 ore cu peste 50 km/h peste limita. Doar cei prinsi...

Vineri, 21 martie, a fost zi de "razie fulger" in Brasov, timp de doua ore actionandu-se pe linie rutiera cu filtre multiple in oras, doua categorii de soferi fiind vizate: cei care conduc cu viteza si cei care parcheaza fara drept pe locurile destinate persoanelor cu handicap. Controlul tematic a angrenat Biroul Rutier, dar si toate cele 5 sectii de politie din oras.Doar la aceasta "trecere" de doua ore a Politiei prin Brasov, la fiecare 7 minute, in ... citește toată știrea