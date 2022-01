5 unitati scolare vor fi in online, in aceasta saptamana

5 unitati scolare din judet sunt in online, in aceasta saptamana, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Brasov. Dintre acestea, Colegiul Tehnic "Maria Baiulescu" este ingurul care deruleaza cursuri online din motive administrative - elevii sunt mutati parte la Scola Gimnaziala nr.1, prte la Liceul "Andrei Mureseanu", pentru ca unitatea urmeaza a intra in reabilitare.De asemenea, la Colegiul "Nicolae Titulescu", cererea de intrare in online va fi discutata astazi, in ... citeste toata stirea