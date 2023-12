Magazinele Auchan Romania sunt pregatite pentru Sistemul de Garantie - Returnare, program ce a intrat in vigoare din 30 noiembrie. Ambalajele cu simbolul "Ambalaj cu Garantie" vor putea fi aduse in toate magazinele Auchan din tara, cu restituirea a 50 de bani/ambalaj sub forma de vocher sau numerar.In paralel, Auchan continua si actiunile de bonificare cu 50 de bani per ... citeste toata stirea