Cate 10 elevi de clasa a XI-a de la colegiile nationale "Johannes Honterus", "Andrei Saguna", "Grigore Moisil", "Dr. Ioan Mesota" si "Unirea", in total 50 de tineri, vor invata in urmatorii doi ani prin intermediul platformei "PLURALSIGHT" meseria de programatori, prin proiectul "Brasov IT Academy".Proiectul a fost initiat de Clubul Rotary Burg Transilvania si Asociatia Smart City Brasov, iar finantarea este asigurata de Clubul Rotary Achern Buhl din Germania si Rotary International.De ... citeste toata stirea