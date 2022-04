50 de refugiati din Ucraina vor curata mizeria lasata de brasoveni si turisti in zona "La iepure". Actiunea face parte din campania "Curatam Romania"

Sambata, 30 aprilie, brasovenii sunt invitati sa participe la o noua actiune de ecologizare in cadrul campaniei nationale "Curatam Romania", care are ca scop ecologizarea zonelor afectate de deseuri.Potrivit anuntului Primariei Brasov, ecologizarea se va desfasura in zona "La Iepure", iar cei interesati sa participe sunt asteptati la ora 10.00, capatul statiei RATBV din Valea Cetatii.La aceasta actiune vor participa 50 de refugiati ucraineni care beneficiaza de sprijinul Centrului Comunitar ... citeste toata stirea