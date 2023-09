Planetariul "Cosmonaut Dumitru Prunariu" aduce la Brasov, un spectacol unic in Romania.Incepand din acest weekend, Planetariul "Cosmonaut Dumitru Prunariu" le-a pregatit o noua surpriza brasovenilor si turistilor care viziteaza cel mai mare planetariu construit in Romania.De vineri sunteti invitati la cel mai nou spectacol, difuzat in premiera la noi in tara, dedicat uneia dintre cele mai importante formatii britanice din toate timpurile: Pink Floyd.Spectacolul are rolul de a sarbatori 50 ... citeste toata stirea