Directia de Administrare a Infrastructurii Sportive din cadrul Primariei Brasov a semnat contractele pentru a asigura paza si curatenia bazelor pe care le ingrijeste in municipiu. Cele doua contracte au o valoare totala de 492.121,59 lei, cu TVA.In cazul serviciilor de curatenie, licitatia a fost castigata de firma brasoveana Group Velstand in schimbul sumei de 206.819,36 lei fara TVA. Anagajatii firmei se vor ocupa de curatenie in Sala Sporturilor "DP Colibasi", ... citeste toata stirea