500 cei mai buni elevi la "Fizica" din tara se intrec la Brasov, in Olimpiada Nationala

469 de elevi din clasele VI-XII, provenind din 39 de judete si din Municipiul Bucuresti sunt la Brasov, pana in 26 aprilie, la cea de-a LIX-a a Olimpiadei Nationale de Fizica. Competitia consta in sustinerea a doua probe, o proba experimentala si o proba teoretica, urmate de o proba de baraj. Probele se sustin in 3 unitati de invatamant din municipiul Brasov: Colegiul ... citește toată știrea