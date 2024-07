51 de amenzi in patru luni, au fost vizati stapani de caini periculosi sau agresivi

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov -Biroul pentru Protectia Animalelor au desfasurat activitati complexe, in mai multe localitati din judet, atat in vederea prevenirii, prin informarea comunitatii,cat si pentru identificarea si sanctionarea faptelor care contravin legislatiei din domeniul protectiei animalelor.Astfel, in ultima perioada, politistii au diversificat activitatile de monitorizare, context in care au intensificat verificari efectuate in mediul virtual, ... citește toată știrea