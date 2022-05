54 de ani, a murit "din picioare": Costica Serban, proprietarul Hotelului Grand Hotel Perla Ciucasului din Tarlungeni, cunoscut brasovenilor dupa restaurantul ce i-a purtat numele, a facut infarct la volan

Omul de afaceri Costica Serban, proprietarul complexului hotelier Perla Ciucasului, situat in comuna Tarlungeni, judetul Brasov, a decedat marti, 3 mai, dupa ce a a facut infarct la volan. Omul de afaceri avea 54 de ani si era cardiac, fiind internat in urma cu ceva timp la un spital din Brasov pentru montarea unui stent. Dupa infarct, masina a iesit in decor, iar insotitorul a sunat la 112 si a reusit sa il scoata din masina pe Serban. Ambulanta a ajuns in Tarlungeni, in zona Targului Auto, in ... citeste toata stirea