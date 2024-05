54 de sirene, 85.000 de lei pe an

In municipiul Brasov si in Poiana Brasov sunt amplasate 32 de sirene electrice si alte 22 electronice de alarmare publica. Acestea din urma, pe langa semnalul de alarmare, pot transmite si mesaje vocale.Pentru ca sistemele sa functioneze in conditii optime si in cazul unei situatii critice sa poata fi utilizare, edilii brasoveni au incheiat un contract cu firma Axatel Service din Bucuresti pentru intretinerea si verificarea acestora pe o perioada de un an. ... citește toată știrea