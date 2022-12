56 de ani, din Codlea: A sechestrat pentru sex o copila de 11 ani

Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov a anuntat ca s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de o persoana care a dobandit calitatea de inculpat cu privire la savarsirea infractiunilor de "lipsire de libertate in mod ilegal" si "viol".Situatia de fapt retinuta este urmatoarea:"La data de 21.12.2022, inculpatul, in varsta de 56 de ani, prin amenintari si acte de agresiune verbala, a fortat-o pe persoana vatamata in varsta de circa 11 ani sa se deplaseze cu acesta din municipiul ... citeste toata stirea