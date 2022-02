57 accidente de munca la firmele de constructii, in anul trecut, doua dintre ele mortale

La nivelul judetului Brasov, in anul 2021, ITM Brasov a inregistrat 57 de evenimente produse in domeniul constructiilor, din care 55 au fost accidente de munca cu incapacitate temporara de munca, iar 2 au fost evenimente mortale aflate in cercetare. Reprezentantii ITM Brasov au precizat ca se constata practic o scadere a numarului de evenimente fata de cele produse in anul 2020 desi, volumul de lucrari a crescut, fapt ce a dus la infiintarea unor noi societati de profil si organizarea la ... citeste toata stirea