58.000 de euro e "ieftin"

Timisoara intra in "era" toaletelor automate. Daca la Brasov sistemele au fost cumparate cu 58.000 de euro/bucata, banatenii nu au gasit un asemenea "chilipir" si vor plati peste 90.000 de euro pe bucata.Doua toalete inteligente vor fi montate in Timisoara, in Parcul Civic si in Piata 700, dupa ce documentatia pentru ele a fost intocmita si aprobata inca de acum 2 ani, anunta Opinia Timisoarei. Fiecare dintre toaletele inteligente cu autocuratire achizitionate de la IAB Construct, o firma din ... citește toată știrea