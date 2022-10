58 de exemplare de asprete, specie considerata fosila vie si contemporana chiar cu ultimii dinozauri, au fost gasite in raul Valsan din muntii Fagarasului

Un numar de 58 de exemplare de asprete, specie considerata fosila vie si, dupa unele estimari, contemporana chiar cu ultimii dinozauri, au fost gasite in raul Valsan din muntii Fagarasului, in urma unei actiuni de inventariere care a durat o saptamana si in care au fost implicati si noua biologi.Proiectul este dezvoltat si desfasurat de catre Fundatia Alex Gavan in parteneriat cu Fauna & Flora International, prima organizatie de conservare a vietii salbatice infiintata in lume.,,Moment ... citeste toata stirea