6.000 de copii isi cauta acum o familie

Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a anuntat luni, 8 august, ca Romania a atins un numar record de adoptii in primele luni ale anului. Cu totate acestea, 6000 de copii inca isi cauta o familie."Familiile din Romania continua sa adopte intr-un numar record! In primele trei luni ale anului, au fost adoptati 418 copii aflati in grija statului, cu 100 mai multi fata de aceeasi perioada a anului trecut. Avem aproape 6.000 de copii adoptabili si incurajez pe ... citeste toata stirea