6.400 de cetateni ucraineni si-au gasit loc de munca in Romania. Prea putini din Brasov

Peste 6.400 de cetateni ucraineni sunt integrati pe piata muncii din Romania, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai. Cei mai multi dintre ucraineni, 1.297, si-au gasit loc de munca in Bucuresti, 435 in judetul Bistrita- Nasaud, 269 in judetul Timis, 235 in judetul Arad, 216 in judetul Maramures, 161 in judetul Bihor si 150 in judetul Arges. Brasovul nu apare in top, desi este printre judetele cu cel mai mare numar de ucraineni cazati.Din totalul contractelor incheiate ... citeste toata stirea