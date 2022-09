6,5 milioane de lei, "nota de plata" pentru laptele si cornul elevilor din municipiul Brasov

Primaria Brasov a lansat, joi, licitatia pentru achizitia produselor incluse in Programul pentru Scoli al Romaniei, astfel ca elevii vor mai avea de asteptat pana vor primi la scoala lactate, mere si produse de panificatie. Potrivit anuntului licitatiei, ofertele vor putea fi depuse pana in 10 octombrie. Apoi, dosarele depuse vor intra in evaluare, dupa care vor mai fi urma cateva proceduri birocratice pana la semnarea contractelor. Altfel spus, in cel mai fericit caz, programul ar putea fi ... citeste toata stirea