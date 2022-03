Miercuri, 16 martie, nu mai putin de 3 soferi au scos politistii de la Rutiera din trafic. Si toti 3 dis-de-dimineata, nu era nici ora 8, iar ei aveau in sange destul alcool cat pentru un dosar penal.Primul caz a fost raportat in jurul orei 6.50: barbat, in varsta de 52 ani din judetul Salaj, care conducea un autovehicul pe strada Zizinului din municipiul Brasov, cu o alcoolemie de 0,42 la mie.La aproape o ora, tot ... citeste toata stirea