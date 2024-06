6.950 de "fiole", 107 "pozitivi" si cei 6 dati exemplu

In saptamana 17 iunie - 23 iunie, politistii de la Rutiera au testat 6.950 de soferi, dintre care 94 au fost depistati pozitiv pentru consumul de alcool si 7 pentru consumul de substante psihoactive. 75 au scapat cu amenda, alti 26 au acum dosare penale.Va prezentam si cazurile date exemplu de IPJ:- 20 iunie, in jurul orei 8.00, strada Zaharia Stancu din Brasov: alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat;- 21 iunie, in jurul orei 01.45, strada Avram Iancu din Brasov: 0,65 mg/l ... citește toată știrea