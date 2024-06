6 alimente care te protejeaza de efectele nedorite ale soarelui

Toata lumea stie ca, vara, sub soarele arzator, trebuie sa aplice creme cu factor de protectie solara pentru a bloca razele UV, dar exista un element important care s-ar putea sa ne lipseasca din rutina de protectie solara: micul dejun!Adesea trecuta cu vederea, dieta este un element important in seria masurilor pe care le luam pentru a ne adapta la mediul extern, in functie de anotimp. Ei bine, iata, potrivit Healthline.com, de ce si cum prima masa a zilei ne poate proteja pielea in fata ... citește toată știrea