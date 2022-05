6 din 10, grasuti, grasi, obezi: Se cere recunoasterea obezitatii ca boala cronica in Romania

Pe 17 mai 2022, sub auspiciile Comisiei pentru Sanatate din Senatul Romaniei, a fost lansata oficial la Palatul Parlamentului Coalitia Nationala pentru Combaterea Obezitatii.Coalitia de guvernare atrage atentia ca obezitatea este o boala cronica si trebuie tratata ca atare.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)a publicat recent un raport in care avertizeaza ca o "epidemie" de exces ponderal si obezitate face ravagii in Europa si este responsabila pentru peste 1,2 milioane de decese anual, ... citeste toata stirea