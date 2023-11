Procentul romanilor care intentioneaza sa profite de reduceri de Black Friday in acest an a scazut cu 5 puncte fata de 2022, ajungand la 57%, de la 62%, conform celui mai recent studiu MKOR privind cumparaturile de Black Friday, dat miercuri publicitatii, relateaza Agerpres.Astfel, 6 din 10 romani intentioneaza sa faca achizitii de Black Friday in 2023, in scadere comparativ cu 2022, iar 8 din 10 romani au un buget dedicat, fata de doar 20% anul ... citeste toata stirea