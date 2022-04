6 medalii pentru gazde la Cupa Corona si Campionatul National de Patinaj Artistic

Cei mai buni patinatori din categoriile copii, cadeti si novice au concurat in zilele de 7 si 8 aprilie, pe gheata Patinoarului Olimpic din Brasov in cele doua competitii care au avut loc simultan: Cupa Corona si Campionatul National pentru Copii, Cadeti si Novice.In urma unor evolutii excelente, Corona are doi campioni si o vicecampioana nationala! Razvan Cionac a castigat medalia de aur la categoria Novice Inter, Cristiana Mainea a ocupat locul 1 la categoria Cubs, iar Natalia Runcanu a ... citeste toata stirea