6 milioane de lei pentru Sport, a inceput competitia

Dupa ce consilierii locali brasoveni au reusit sa cada de acord asupra unei forme finale a Ghidului de finantare a proiectelor sportive si au votat o hotarare in acest sens, Primaria Brasov a lansat apelul de proiecte in 20 mai. Conform anuntului municipalitatii brasovene, cererile de finantare pot fi depuse pana in 20 iunie (ora 16.00), iar rezultatele finale se vor anunta in 29 iulie. Conform anuntului Primariei Brasov, cererile se vor putea depune si in format online, pe platforma ... citeste toata stirea