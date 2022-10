60 de ani, dadea foc la ghene

Biroul de Investigatii Criminale Brasov a depistat un incendiator care, intr-o singura noapte, a dat foc la 3 ghene de gunoi din Brasov. "Din cercetarile efectuate in cauza, cadrele de politie au stabilit faptul ca, in noaptea de 4 spre 5 octombrie, un barbat ar fi distrus, prin incediere, trei pubele de colectare deseuri, amplasate pe trei strazi din municipiul Brasov, existand riscul extinderii celor trei incendii la autoturismele si constructiile din proximitate. In perioada 7 - 16 octombrie, ... citeste toata stirea