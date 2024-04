60 de ani si venituri sub 3.500 de lei: gratis pe RATBV

Din data de 1 mai se schimba regulile de acordare a facilitatilor pentru transportul in comun acordate seniorilor cu domiciliul in municipiul Brasov. Decizia a fost luata de Consiliul Local Brasov in sedinta de plen de marti, 2 aprilie. Astfel, potrivit deciziei alesilor locali, seniorii care au implinit varsta de 60 de ani si pensionarii, indiferent de varsta, de categoria pensiei, respectiv invaliditate, de urmas (numai in cazul sot/sotie), anticipata, anticipata partiala, limita de varsta, ... citește toată știrea