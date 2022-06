60 de posturi vacante pentru directori de scoli si gradinite in judetul Brasov

60 de posturi de directori si directori adjuncti de unitati de invatamant sunt scoase la concurs, in judetul Brasov, in sesiunea iunie-octombrie, au anuntat reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Brasov, potrivit Buna Ziua Brasov. Dintre acestea, 26 sunt de directori adjuncti. Dosarul de inscriere la concurs se incarca in aplicatia informatica dedicata, in perioada 28 iunie - 17 iulie. Proba scrisa va avea loc in data de 8 septembrie. Desfasurarea probei de interviu va avea loc in ... citeste toata stirea