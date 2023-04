Joi, 20 aprilie, in jurul orei 9.45, politistii rutieri au oprit pentru control un autovehicul, la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 44 de ani, din municipiul Brasov. La solicitarea documentelor, conducatorul auto nu a putut prezenta permisul de conducere, fapt pentru care s-au efectuat interogari in bazele de date apartinand Politiei Romane, de unde a rezultat ca acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Mai mult, in timpul discutiilor purtate cu conducatorul auto, politistii au ... citeste toata stirea